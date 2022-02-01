وزير الصحة الإيراني يبحث العلاقات الطبية مع السفير اللبناني بطهران

وقال عين اللهي خلال اجتماعه بالسفير اللبناني في طهران حسن محمد عباس، إن إيران تمكنت عبر تدشينها 6 مراكز لإنتاج لقاحات كورونا من اتخاذ خطوات في مواجهة المرض وتم لغاية الآن تطعيم 90% من الفئات المستهدفة بجرعة واحدة و81% بجرعتين ونحو 25% بـ3 جرعات من لقاحات كورونا.



وأضاف: رغم اتساع نطاق انتشار أوميكرون في البلاد وحدوث الموجة السادسة للمرض إلا أن الوفيات تراوحت ما بين 20 إلى 30 حالة نظرا للإسراع في عملية التطعيم والتغطية الواسعة خلال الأشهر الأخيرة.



وأعرب وزير الصحة الإيراني عن الرغبة بالمزيد من العلاقات بين الدول الإسلامية في المجالات الطبية المختلفة وعقد المؤتمرات العلمية والأبحاث المشتركة والتطبيقية، وقال: نحن على استعداد لعقد مؤتمرات علمية في مختلف المجالات الطبية في لبنان أو إيران وأن يحضر علماؤنا فيها وتبادل وجهات النظر مع نظرائهم اللبنانيين.



وأوضح بأن 97% من الأدوية التي تحتاجها إيران تنتج في الداخل، وقال: إن إيران حققت تقدما ممتازا في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية ونأمل بأن نشهد تعزيز تبادل الأدوية والأجهزة الطبية بين البلدين والإسراع بتسجيل الأدوية الإيرانية في لبنان.



وأعرب وزير الصحة الإيراني عن استعداد طهران لتدشين فروع للجامعات الطبية الإيرانية في لبنان وقال: هنالك بطبيعة الحال تعاون بين الجامعات الطبية الإيرانية واللبنانية وبإمكاننا المبادرة لتبادل الأساتذة والطلبة الجامعيين.



* سفير لبنان: مطلعون على إنجازات إيران في المجالات العلمية والطبية



من جانبه قال سفير لبنان في طهران بعد تهنئته لقائد الثورة والحكومة والشعب الإيراني لمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: نحن مطلعون على منجزات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حققتها بعد انتصار الثورة، خاصة في المجالات العلمية والطبية وجميع المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.



وأكد هدف لبنان بتطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية خاصة إيران وقال: إن السفارة اللبنانية على استعداد للمزيد من التعامل مع وزارة الصحة الإيرانية ومدرائها لدراسة مجالات تنمية العلاقات بين البلدين.



وأشار إلى أن الكثير من الطلبة الجامعيين اللبنانيين درسوا وتخرجوا من مختلف الفروع الطبية في إيران وأوضح أن غالبيتهم عادوا إلى لبنان وهم يحظون بمستوى عال من العلم والمهارة مما يشير إلى المستوى الراقي للتعليم الطبي في إيران.



وأعلن عباس استعداد السفارة لتلقي طلبات شركات الأدوية الإيرانية وتسليمها لوزارة الصحة اللبنانية، وقال: إن أرادت شركات الأدوية والأجهزة الطبية الإيرانية الدخول للسوق اللبنانية فنحن كسفارة على استعداد لمساعدتها في هذا المجال وأن نكون بمثابة جسر للربط بينها وبين وزارة الصحة اللبنانية لتسهيل أعمالها.