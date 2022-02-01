الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 19:33

الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم

الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم
وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، "أبارك للقوات الأمنية البطلة التي بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى "إجراء عملية واسعة في منطقة العظيم لتطهير الأرض من الزمر الإرهابية".

وبين، أن "صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار التنظيم الإرهابي في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب"، لافتاً إلى أنه "خلال زيارة المناطق الحدودية في شمال غرب العراق، عملنا على إجراءات أمنية مشددة ضمن خطة محكمة لمنع أي تسلل للخلايا الإرهابية".

وأضاف، أنه "لقد عملت الأجهزة الأمنية والاستخبارية على تتبع خيوط العملية الإرهابية في العظيم، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة"، مؤكداً "لا عودة للإرهاب في ظل وجود هذه قواتنا الباسلة".

وتطرق الكاظمي إلى الاعتداء الذي طال مطار بغداد، حيث قال "لقد شهد الأسبوع الماضي حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي"، معتبراً هذه الجماعات بأنها "أصبحت تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها"، مشدداً على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن "توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات".

وتابع، "لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق. هذا عراق العظماء وعراق السلام وعراق الأمان والأمن وعراق التعاون والشراكة، لا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول له نفسه بأن يضرّ بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية".

وأتم الكاظمي حديثه بالقول، "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات، وأؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".
مصدر : وكالات
رقم : 976705
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
1 شباط 2022
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
31 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟