أحدث العناوين :
بوتين: الغرب تجاهل الهواجس الروسية الرئيسية
الاحتلال يضيف جهازين جديدين لمراقبة الحدود مع الاردن
زاخاروفا: أميركا تجلي صحفييها من كييف كي لا يعيقوها في نشر المعلومات المضللة
إشادة فلسطينية بتقرير "العفو" الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
اعتقال عدد من لجان المقاومة بالخرطوم
الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم
وزير الصحة الإيراني يبحث العلاقات الطبية مع السفير اللبناني بطهران
الامن العراقي يعثر على كدس عتاد لـ"داعش" في نينوى
لبنان.. اتحادات ونقابات النقل البري تؤكد المضي في تنفيذ التحرك غدا
اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
2 February 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
السودان
0
الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 19:35
اعتقال عدد من لجان المقاومة بالخرطوم
ووفقا لما ذكرته المصادر فإن الوفد كان في طريق عودته إلى الخرطوم عقب مشاركته في "ترس الشمال".
مصدر :
وكالات
رقم :
976706
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
1 شباط 2022
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
31 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022
أحدث العناوين
بوتين: الغرب تجاهل الهواجس الروسية الرئيسية
الاحتلال يضيف جهازين جديدين لمراقبة الحدود مع الاردن
زاخاروفا: أميركا تجلي صحفييها من كييف كي لا يعيقوها في نشر المعلومات المضللة
إشادة فلسطينية بتقرير "العفو" الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
اعتقال عدد من لجان المقاومة بالخرطوم
الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم
وزير الصحة الإيراني يبحث العلاقات الطبية مع السفير اللبناني بطهران
الامن العراقي يعثر على كدس عتاد لـ"داعش" في نينوى
لبنان.. اتحادات ونقابات النقل البري تؤكد المضي في تنفيذ التحرك غدا
اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين
برهم صالح يؤكد ترشحه لمنصب الرئاسة العراقية
الاحتلال يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس المحتلة
البرلمان الليبي يستأنف جلساته الاعتيادية.. وغموض بشأن الحكومة!
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مخيم قلنديا
عشرة الفجر.. يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات في شبوة
ليبيا توقع عقود"مشروعات عودة الحياة" مع مصر
الاحتلال يقتحم مخيم شعفاظ ويشن حملة اعتقالات بالضفة
دولة القانون للزاملي: ضرورة تفعيل الدور المهم والفعال للبرلمان
الأكثر قراءة
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
ماكرون: توافق فرنسي ألماني على مواصلة الحوار مع روسيا
الحلبي: الموازنة من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد في اي مندرجاتها
ماحقيقة ‘‘اندية القمار‘‘ في الامارات !!
العراق.. القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" بينهم قيادي بارز
تواصل تساقط الثلوج في لبنان وانقطاع الطرق الجبلية
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
رأيان مختلفان في العراق حول تهديد عودة "داعش"
قائد بالحشد الشعبي: القوات الاستشارية الاميركية اخطر من التواجد العسكري
التحرير الفلسطيني الديمقراطي تدين جرائم العدوان في اليمن
هل ستكون دبي الوجهة القادمة لصواريخ اليمن؟
حماس: سنقف سدا منيعا في وجه الاستيطان والمستوطنين
الشرطة العراقية تكشف تفاصيل مقتل ناشط في البصرة
بريطانيا: نعمل على مشروع لتشديد العقوبات ضد روسيا
لافروف: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات الغرب
القوات العراقية تدمر مضافات للإرهابيين في جبال حمرين
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة
الرئيس الايراني يتسلم دعوة من أمير قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز
حاخام: الحياة اليهودية تزدهر في بعض الدول الخليجية
الأخبار الساخنة
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
إخترنا لکم
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟