اعتقال عدد من لجان المقاومة بالخرطوم

اسلام تايمز (السودان) - قالت مصادر لصحيفة (الجريدة) إن السلطات الأمنية السودانية بالولاية الشمالية اعتقلت عدد من لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم على رأسهم مصعب الشريف ومحمد السيد، وأدم دفع الله أدم .