الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 19:36

إشادة فلسطينية بتقرير "العفو" الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال

إشادة فلسطينية بتقرير "العفو" الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في بيان "إن التقرير يؤشر لتسمية إسرائيل نفسها بدولة يهودية وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني وفي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ قمعاً وهيمنة وتهجيراً وما يحدث بالنقب الفلسطيني إلا مثالاً لذلك".

وأضاف "لا يصح اختصار جرائم الاحتلال الصهيوني بتوصيفها فقط بالأبرتهايد كنظام فصل عنصري، فهذا كيان احتلالي يقتل شعبنا ويحتل أرضنا ويمارس التهجير كل يوم والنكبة تتجدد والأمر لا يتوقف على تعديلات بممارسات يومية له مع شعبنا".

وأوضح أن هذه التقارير الدولية المُدينة للاحتلال، تبقى حبراً على ورق ما لم يتم تبني ذلك دولياً بوقف دعم الاحتلال اللامحدود والذي يتلخص بفتح الأروقة والمحافل الدولية له ودوبلوماسيته.

وأكد أن جرائم الاحتلال لا تحصر بالنكبة الجديدة في النقب وحي الشيخ جراح وحصار شعب غزة والتهويد اليومي في القدس والضفة والسعي المحموم للتغيير الديموغرافي في كل فلسطين وجرائم الاحتلال اليومية على الأرض وفي سجون الاحتلال مع أسرانا المرضى والإداريين.

ودعا المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية والقوى الحية والإعلام الفلسطيني لمتابعة التقرير الأممي والوقوف عليه جيداً وحمله للعالم شهادة دوليةً في مواجهة الاحتلال.

من جانبها، قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية إن وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري ليست معاداة للسامية، بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه كافة الشعب الفلسطيني.

وشددت في بيان على أهمية التقرير الذي كان قد سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت حركة فتح "إن تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل وجزءًا من حقيقة هذه الدولة وممارستاها العنصرية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامه القواسمي أن تقرير "أمنستي": "نتفق تمامًا مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية".

واعتبر أن هذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليًا.

واعتبر أن التقرير شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات "إسرائيل" أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، مضيفًا "إسرائيل ووفقاً لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع أنظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب بتحقيق العدالة الدولية الغائبة تماماً عن الملفات الفلسطينية وعن ما يجري بحق الشعب الفلسطيني عبر ترجمة ما جاء في التقرير لفعل على الأرض.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية جادة لإنصاف الشعب الفلسطيني واعطاءه حقوقه كاملة وصولاً إلى حريته واستقلاله.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الثلاثاء، في تقرير جديد إن "إسرائيل" ارتكبت جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وإنه ينبغي مساءلتها، والعمل على تفكيكه.
رقم : 976708
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
1 شباط 2022
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
31 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟