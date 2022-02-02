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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 08:08

قوات "جبهة البوليساريو" تشن هجمات جديدة على تجمعات الجيش المغربي

قوات "جبهة البوليساريو" تشن هجمات جديدة على تجمعات الجيش المغربي
واستهدفت الهجمات مقر قيادة فيلق القوات المغربية الخامس والستين بمنطقة لعكد في قطاع المحبس.

كما قصفت مواقع الجيش بمنطقة أعكد آركان في قطاع المحبس.

وكان الجيش الصحراوي قد أفاد بأن مفارز متقدمة ركزت قصفها يوم الاثنين على تمركزات القوات المغربية بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وأضاف أن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت خلال قصف مركز وعنيف تخندقات الجيش المغربي بمنطقة أسطيلة ولد بواكرين بقطاع أوسرد، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على مواقع مغربية بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

وذكر الجيش الصحراوي أن مفارز متقدمة ركزت هجماتها يوم الأحد على مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق سبخة تنوشاد وأودي الظمران.
مصدر : وكالات
رقم : 976775
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