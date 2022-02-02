كوريا الشمالية تصعد تجاربها الصاروخية .. وواشنطن مرعوبة

حسب مصادر أن الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة طلب عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، الخميس المقبل، حول التجربة الكورية.



وأوضحت أن فرنسا وبريطانيا تدعمان الطلب الأميركي، لافتة إلى أن "الأمر متروك لروسيا التي تولت اعتباراً من الثلاثاء رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر فبراير/ شباط الجاري لتحديد موعد انعقاد الجلسة".



والخميس، أعلن جيش كوريا الجنوبية، في بيان، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، في سادس عملية منذ مطلع العام الجاري.



وتتصاعد توترات إقليمية منذ أسابيع، لا سيما مع إجراء بيونغ يانغ 5 اختبارات إطلاق صواريخ باليستية منذ مطلع 2022، بينها تجربتان لصواريخ أسرع من الصوت.



ومنذ 2006، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنوياً؛ بسبب برنامجيها للصواريخ الباليستية والنووية.