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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 08:12

الجيش المصري يستعد للتزوّد بأسلحة جديدة

الجيش المصري يستعد للتزوّد بأسلحة جديدة
ووقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري، و"كانغ إن هو" وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي؛ للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وتشمل المذكرتان تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGY k9A1 مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية.

ويتمتع مدفع كيه-9 ثاندر بأنه ذاتي الحركة، ومطور من قبل "سامسونغ تيكوين" لصالح القوات المسلحة الكورية الجنوبية ويشهد رواجا في دول حلف شمال الأطلسي، ويحتفظ بمزايا قتالية فريدة بقذائف من عيار 155 مم.
مصدر : وكالات
رقم : 976779
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