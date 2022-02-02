الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 09:15

الصحة اليمنية تدين استمرار العدوان في استهداف المناطق المدنية

الصحة اليمنية تدين استمرار العدوان في استهداف المناطق المدنية
واستنكرت الوزارة في بيان لها، جريمة قصف طيران العدوان محيط وزارة الصحة، الذي نجم عنه أضرار كبيرة بالمبنى والمخازن المركزية للإمداد الدوائي والصالة الكبرى ومبنى خدمة الجمهور والإدارات العامة في الوزارة.

وأشار البيان إلى أن تلك الأضرار شملت المباني، واقتلاع بعض النوافذ والأثاث، واختراق شظايا الصواريخ عدة مكاتب داخل المبنى، بالإضافة إلى تأثر عدد كبير من المنازل المحيطة بالمبنى وإرهاب الساكنين في الحي.

ونددت الوزارة بهذه الجريمة، التي ارتكبت للمرة الثانية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن استهداف هذه المنشأة الصحية، التي تقدم خدماتها للمواطنين، يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وتطرّق البيان إلى تعرّض الكثير من المنشآت والمرافق الصحية والطبية للأضرار، نتيجة الاستهداف غير المباشر لها، أو الاستهداف المباشر، كما حدث مؤخرا لمكتب الصحة في محافظة الجوف، ومخازن الأدوية وأغذية الأطفال المصابين بسوء التغذية.

وأكدت أن هذه الجرائم تأتي في إطار مخطط دول تحالف العدوان لقتل اليمنيين، إما بالقصف المباشر للمستشفيات والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف، أو بإيقافها عن العمل من خلال منع دخول المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها.

وبيّنت أن الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي والأحياء السكنية مؤشر على استخفاف تحالف العدوان ومرتزقته بحياة المدنيين في ظل صمت الأمم المتحدة، وتجاهلها لكل ما يتعرّض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات.
رقم : 976789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
2 شباط 2022
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
2 شباط 2022
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
2 شباط 2022
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
2 شباط 2022
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
1 شباط 2022
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء