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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 09:20

سوريا.. إجراءات عاجلة لمعالجة ثغرات آلية 'إعادة هيكلة الدعم'

سوريا.. إجراءات عاجلة لمعالجة ثغرات آلية
وقالت رئاسة الحكومة السورية إن اجتماعا شارك فيه الوزراء المعنيون "لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة".

وأضافت أنه "في ضوء الاعتراضات المسجلة على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراضات، أكد المجتمعون على الآتي:

ـ الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به.

ـ كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور وتم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به.

ـ الاستمرار بتلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة للنظر في صحتها والبت بها من قبل فريق عمل تم تشكيله مسبقا في الوزارات المعنية كافة.

ـ تفتح إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية أبوابها يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم البلاد لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد.

وختمت الحكومة بأنها "ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين" وأن "خطوة إعادة هيكلة الدعم تأتي من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم نظرا للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء من الوفر المحقق من هذه العملية لدعم الفئات الأكثر احتياجا".

وبعد اعتراضات وانتقادات لاستبعاد سوريين من الدعم بسبب "وجودهم خارج البلاد" وهم داخلها، أهابت وزارة الداخلية السورية بمن توقف الدعم الحكومي وتبين وجودهم داخل البلاد، أن يراجعوا إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم في البلاد.
رقم : 976791
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