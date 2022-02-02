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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 13:36

شبح الإستقالة مازال يطارد بوريس جونسون

شبح الإستقالة مازال يطارد بوريس جونسون
وأشار التقرير الذي صدر أول أمس الاثنين إلى ما وصف بإخفاق في القيادة، سمح بإقامة هذه الحفلات، بينما اعتذر جونسون أمام نواب مجلس العموم، وتعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وكان تقرير داخلي -يقع في 12 صفحة حول سهرات أجريت في حدائق مقر الحكومة وحفلات وداع وسهرة بمناسبة عيد ميلاد جونسون نظّمت جميعها خلال مراحل الإغلاق في السنتين الأخيرتين- قد أدان فعل رئيس الوزراء المحافظ وأجهزته بسبب "إخفاقات في القيادة" وتجمّعات غير مبررة واستهلاك مفرط للكحول خلال العمل.

وتمكّن جونسون من الصمود رغم نشر التقرير اللاذع حول السهرات المذكورة، إلا أنّ مصيره يبدو مرهونا بتحقيق تجريه الشرطة وقد تطيح نتائجه به.

من جانبه، أعلن مقر الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت" أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء البريطاني سيكشف إذا ما تم فرض غرامة عليه بسبب انتهاك قيود فيروس كورونا، في ظل تتابع التساؤلات عن الفضيحة الخاصة بإقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة.

وكانت هناك مخاوف من أن المواطنين لن يتم إبلاغهم رسميا أبدا ما إذا كان رئيس الوزراء صدرت بحقه عقوبة لحضور حفل في مقر رئاسة الوزراء، حيث لا تكشف الشرطة عادة عن هوية من تصدر بحقهم غرامات. لكن "داونينغ ستريت" اعترف بـ"الاهتمام العام الكبير" بقضية رئيس الوزراء.

وتحقق الشرطة في 12 تجمعا منفصلا في "داونينغ ستريت" و"وايتهول"، وهو حي في لندن يضم العديد من المكاتب الحكومية في عامي 2020 و2021 خلال فترة الإغلاق.
مصدر : وكالات
رقم : 976814
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