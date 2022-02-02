السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق فلسطيني ومصري

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق المقيم المصري"إبراهيم سيد إبراهيم منصور"، بعد ثبوت قيامه بقتل مواطن سعودي يدعى عبد الله بن محمد بن محمد علي خان، بطعنه بأداة حادة، بسبب خلاف بينهما.



وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على المتهم، و"أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



ولفت إلى أن حكم الإعدام بحق المتهم "أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا"، كما "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".



وأعلنت الداخلية السعودية في بيان آخر، تنفيذ حكم القتل قصاصا بمقيم فلسطيني يدعى "هيثم صبح محمد الهسي" بعد قتله عيدان بن محمد بن حسن الزهراني، سعودي الجنسية، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



وأوضحت أن "هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- أقدم على قتل عيدان بن محمد بن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لف عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته".



ولفتت إلى أنه "تم القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا".



وأكدت أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.