الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 13:42

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق فلسطيني ومصري

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق فلسطيني ومصري
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق المقيم المصري"إبراهيم سيد إبراهيم منصور"، بعد ثبوت قيامه بقتل مواطن سعودي يدعى عبد الله بن محمد بن محمد علي خان، بطعنه بأداة حادة، بسبب خلاف بينهما.

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على المتهم، و"أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت إلى أن حكم الإعدام بحق المتهم "أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا"، كما "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

وأعلنت الداخلية السعودية في بيان آخر، تنفيذ حكم القتل قصاصا بمقيم فلسطيني يدعى "هيثم صبح محمد الهسي" بعد قتله عيدان بن محمد بن حسن الزهراني، سعودي الجنسية، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن "هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- أقدم على قتل عيدان بن محمد بن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لف عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته".

ولفتت إلى أنه "تم القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا".

وأكدت أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
مصدر : وكالات
رقم : 976817
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
2 شباط 2022
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
2 شباط 2022
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
2 شباط 2022
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
2 شباط 2022
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
1 شباط 2022
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء