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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 13:45

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن ياسين صبحي حامد (52 عامًا)، ونجليه عماد وأحمد، من بلدة سلواد شمال شرقي المدينة، بعد تفتيش منزل العائلة وتحطيم محتوياته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ياسين، منذ أكثر من أسبوع، وهو ما يزال محتجزًا في أحد مراكز التحقيق التابعة للمخابرات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحام قرية كفر عين شمال غربي المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمال عجاج، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة صيدا شمالي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية حسان أبو حسين من مدينة الخليل، والشابين محمد حمزة عبيد من مدينة القدس المحتلة، وليث كسابرة من بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد داوود ذويب (36 عامًا)، بعد دهم منزله وتفتيشه في قرية زعترة شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن مقــاومين فلسطينيون أطلقوا النار صوب قوات الاحتــلال، خلال انسحابها من بلدة كفر راعي جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
مصدر : وكالات
رقم : 976819
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