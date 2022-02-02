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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 14:47

الصحة الايرانية: اکثر من 38 ألف إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اکثر من 38 ألف إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 38 الفا و 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 446 الفا و 404 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1975 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1819 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 115 الفا و 134 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 59 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 563 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 905 آلاف و 266 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 277 ألفا و 761 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 18 مليونا و 163 ألفا و 387 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 133 مليونا و 346 ألفا و 414 جرعة.

وجرت لغاية الان 44 مليونا و 988 الفا و 940 عملية اختبار للكشف عن الاصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد.

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 42 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 142 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 230 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبيا) و 34 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة).
رقم : 976828
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