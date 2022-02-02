اجراء مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى صافي كلبايكاني

وشارك في مراسم التشييع العديد من المسؤولين وتلامذته ومقلديه وحشد كبير من اهالي مدينة قم.



وكان بين المشاركين في مراسم التشييع العديد من علماء الدين والشخصيات السياسية من ضمنهم رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم آية الله هاشم حسيني بوشهري ورئيس الحوزة العلمية آية الله علي رضا اعرافي وامام جمعة طهران الموقت آية الله احمد خاتمي والمدعي العام في البلاد حجة الاسلام محمد جعفر منتظري.



يذكر ان المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبايكاني وافته المنية في مدينة قم ليل الاثنين الثلاثاء، عن عمر يناهز 103 اعوام.