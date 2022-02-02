عون: اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيُكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة

أشار الرئيس عون، إلى "أننا نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك"، مؤكداً "أننا نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول إلى نتائج وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون".



وأعلن الرئيس عون، خلال إستقباله وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان، أن "اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيُكشف امر كل مسؤول عن الكارثة".



كلام الرئيس عون جاء خلال إستقباله وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل المنتخب حديثاً برئاسة ناجي الخازن، وإطلع منه على أوضاع الكتاب العدل ومطالبهم.