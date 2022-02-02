بولندا تجري مناورات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا

اسلام تايمز (بولندا) - أعلن ممثل قيادة التدريبات البولندية الكابتن ويتولد سورا، أن بلاده تجري مناورات لقوات الدفاع الإقليمية في محافظة بودكارباكي على الحدود مع أوكرانيا.