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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 20:32
بولندا تجري مناورات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا
مصدر :
وكالات
رقم :
976880
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