تجديد ايراني للعهد مع مفجر الثورة الاسلامية المباركة

وعلى رأس الزيارة كان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وقد وضع اكيلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل بحضور اعضاء الحكومة وحفيد الامام حسن الخميني مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الاسلامية.



وقال رئيسي إن رسالة الإمام الخميني (ره) والشهداء للعالم كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من أبناء الشعب.



وأكد أية الله السيد ابراهيم رئيسي إن مساعى الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل .



وتابع قائلا ان الإهتمام بالشعب كان ضمن مبادئ منهجية وسيرة مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الإمام الخميني(ره).



ولفت إلى ان الإعتماد بالله ومواکبة الشعب كانا مبدأين أساسيين للامام الخميني (ره) لتحقيق التحول بالبلاد والعالم مضیفا ان الله وعد المؤمنین بالنصر والعون بالإعتماد على قوتهم ومثابرتهم.



وصرح رئيس الجمهورية ان الإمام الخميني(ره) كان يولي اهتماما بالشعب وينظر إلیهم بعيدا عن السياسة والمجاملة فيما إن ساسة العالم لم يعيروا الإهتمام الكافي للناس.



وقد زار قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي خامنئي قبل یومین مرقد الامام الخمیني (رض) مفجر الثورة الاسلامیة وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى ارض الوطن.



من جانبه رئيس السلطة التنفيذية غلام علي محسني إيجئ، زار بدوره مرقد الامام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق فيما اكد ان الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تمامًا عن غيرها من الثورات.



وقال محسني ايجئ: "العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات. فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلاً للكثيرين لكنه جعل المستحيل ممكناً، التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يُفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت".



وتشهد مختلف المدن الايرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الاسلامية والاطاحة بنظام الشاه البائد والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الامام الراحل من المنفى، وتستمر عشرة ايام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وازاحة الستار عن انجازات في مختلف المجالات.