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الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 22:29

مسؤول برلماني: باقري قيّم مسيرة مفاوضات فيينا بالايجابية

مسؤول برلماني: باقري قيّم مسيرة مفاوضات فيينا بالايجابية
واشار عباس زادة مشكيني في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" الى حضور رئيس الفريق الايراني المفاوض في اجتماع اللجنة قائلا: ان اجتماع اللجنة عقد بحضور مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الفريق الايراني المفاوض السيد باقري الذي قدم تقريرا حول مسيرة المفاوضات لاعضاء اللجنة.

واضاف: ان السيد باقري وبعد الرد على اسئلة النواب قيّم مسيرة المفاوضات بالايجابية واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك في المفاوضات حسن النية والجدية اللازمة وصرح بان اي مفاوضات مباشرة لم تجر مع الاميركيين.

واشار متحدث اللجنة الى انه رغم ايجابية المفاوضات وتحركها الى الامام فمازالت هنالك قضايا مهمة ينبغي التفاوض والاتفاق حولها واضاف: من حقنا ان يتم الغاء الحظر كله الا ان الطرف الاخر قبل لغاية الان الغاء جزء منه.

وختم النائب في مجلس الشورى: ان الحقائق القائمة ومنها الاوراق التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية بيدها تشير الى ان الظروف متاحة للوصول الى اتفاق جيد ومرض للطرفين شريطة توفر حسن النية والجدية لدى الغربيين.
 
رقم : 976897
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