الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 22:31

السودان.. تظاهرات في مدينة الفاشر رفضاً لزيارة البرهان وحميدتي

السودان.. تظاهرات في مدينة الفاشر رفضاً لزيارة البرهان وحميدتي
وذكرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، في منشور على صفحتها بفيسبوك، أن وحداً من المشاركين أُصيب بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تفريق المظاهرة ضد زيارة البرهان وحميدتي، مشيرة إلى وقوع إصابات واعتقالات أخرى ستبين تفاصيلها لاحقاً.

وأوضح مصدر من تنسيقية الفاشر لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أن التظاهرة الاحتجاجية ضد الزيارة، بدأت في التجمع أمام مجمع المحاكم بالمدينة، بغرض التحرك نحو أمانة الحكومة، حيث مقر تواجد البرهان وبقية الانقلابيين.

وأشار إلى أن وحدات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات، هاجمت المشاركين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وضربتهم بالسياط وأعقاب البنادق، فنتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص، كما تم اعتقال 5 من قيادات "التنسيقية".

وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه، وعضوا المجلس الطاهر حجر، والهادي إدريس، وعدد آخر من القيادات الأمنية والعسكرية، قد وصلوا اليوم الأربعاء إلى مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وحضروا اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية لمناقشة سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور.

واستبقت تنسيقية لجان المقاومة الزيارة، أمس الثلاثاء، بإصدار بيان، أعلنت فيه رفضها القاطع للزيارة، ودعت كل قطاعات المهنيين وقوى الثورة الحية ولجان المقاومة بالأحياء، وفي كل بقاع الولاية ومحلياتها للخروج للشوارع من أجل رفض الزيارة وطرد الانقلابيين.

على صعيد متصل، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان، عن تنظيم اعتصام ليوم واحد، غداً الخميس، وفاء لروح الشهيد محمد يوسف إسماعيل، الذي قتل في موكب 30 يناير/كانون الثاني الماضي بوسط الخرطوم، وأكدت التنسيقية مواصلتها التصعيد حتى سقوط الانقلاب ومحاكمة قادته.

وكانت لجان المقاومة قد وضعت جدول المليونيات الرافضة للانقلاب العسكري، خلال فبراير/شباط الحالي، على أن يبدأ يوم الإثنين المقبل بمليونية جديدة تتجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، وتخرج في بقية المدن السودانية.

من جهته، قال حزب المؤتمر السوداني، إن قوة من الشرطة العسكرية مدججة بالأسلحة النارية، اعتقلت اليوم، عضو المكتب السياسي، والرئيسة السابقة للحزب بولاية شمال دارفور، أماني حامد حسبو، بعد الاعتداء عليها بطريقة وحشية وضربها بأعقاب البنادق والقذف بها إلى السيارة بطريقة مهينة، وذلك خلال مظاهرة احتجاجية دعت لها العديد من قوى الثورة رفضا لزيارة البرهان وحميدتي إلى الفاشر.

وأشار الحزب إلى أن الأجهزة اعتقلت أيضا عدداً من الناشطين، منهم أسماء النور، ومانيس إبراهيم، ومحمد سالم، ومجدي بحر، وبدر عبد الرحمن، وحمزة محمد.

وأوضح الحزب أن السلطة الانقلابية لها طريق واحد هو إعمال آلة القمع والإرهاب ضد الشعب السوداني سعيا منها لاستسلامه "ولنا طريق واحد لا حياد عنه، وهو الانتظام بشكل متواصل في المقاومة السلمية لهذا الانقلاب حتى إسقاطه".
مصدر : وكالات
رقم : 976898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
2 شباط 2022
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
2 شباط 2022
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
2 شباط 2022
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
2 شباط 2022
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
1 شباط 2022
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء