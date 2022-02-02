الدفاع العراقية تعلن توجيه ضربة جوية وتكشف تفاصيلها

الدفاع وفي بيان قالت انه "نفذ أبطال القوة الجوية، وبعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، ضربة جوية دقيقة".



وأوضحت ان الضربة "أسفرت عن قتل سبعة إرهابيين في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين".