نائب الرئيس الايراني : قيود كورونا ستفرض بسرعة في جميع أنحاء البلاد

وجرى في اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة باللجنة الوطنية لكورونا برئاسة النائب الأول للرئيس الايراني ، التركيز على التنفيذ الدقيق لآخر القرارات الخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بهدف مواجهة سلالة اوميكرون الجديدة.



وأوضح محمد مخبر في هذا الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب رئيس الجمهورية ووزيرا الصحة والعلاج الطبي والثقافة والإرشاد الإسلامي ورئيس جمعية الهلال الأحمر: انه ينبغي يجب أن تؤخذ القرارات الأخيرة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد وبشكل عاجل في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على سلالة اوميكرون الجديدة ومكافحتها.



ودعا مخبر وزارتي الداخلية والصحة والعلاج والتعليم الطبي في اجتماع افتراضي مع المحافظين ورؤساء الجامعات الطبية لتنسيق إجراءات فرض القيود وفق قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وابلاغ المواطنين بالمعلومات الدقيقة لمنع انتشار السلالة الجديدة من الجائحة.



في هذا الاجتماع ، قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، في إشارة إلى السرعة العالية لانتقال وانتشار سلالة اوميكرون الجديدة ، تقريرًا عن آخر الإحصائيات الخاصة بالعيادات الخارجية والاستشفاء والوفيات ، وكذلك تفشي فيروس كورونا وحجم الحقن في الأسابيع الأخيرة.



كما أكد أعضاء هذا الاجتماع أنه نظرًا لارتفاع معدل انتقال هذه السلالة الجديدة من جائحة كورونا فمن الضروري ان يراعي المواطنون الفواصل الاجتماعية والإرشادات الصحية الى جانب حقن الجرعة الثالثة من اللقاح لمساعدة الحكومة ولاسيما الطواقم الطبية والصحية للتعامل مع سلالة أوميكرون.