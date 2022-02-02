الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 شباط 2022 ساعة 22:46

السلطات السعودية تواصل قمعها لعلماء الدين

السلطات السعودية تواصل قمعها لعلماء الدين
وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الأمن السعودية الشيخ عبد الله بن أحمد من أهالي مدينة عمران في الأحساء، وذلك بعد أيام من اتخاذ الإجراء نفسه بحق الشيخ كاظم العمري من أبناء الطائفة الشيعية في المدينة المنورة.

وفيما لم تعرف الأسباب الكامنة وراء اعتقال الشيخ عبد الله، إلا أن تزامنه مع اعتقال الشيخ كاظم يؤكد أن هناك توجهًا جديدًا بإعادة التشدد بمضايقة رجال الدين من الطائفة الشيعية في السعودية.

وقد علّق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بَيج على الاعتقالات الأخيرة قائلًا: "كان الشيعة السعوديون يأملون أن تؤدي "الإصلاحات" المفترضة لولي العهد محمد بن سلمان إلى الحد من التمييز الراسخ ضدهم، لكن المضايقات القضائية للقادة الدينيين، والإعدامات الجماعية ليست سوى المعاملة التعسفية ذاتها من جانب السلطات"، مضيفًا أن ّ"القمع المتزايد في جميع أنحاء السعودية اليوم هو جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة".

وتابع بيج أن "النظام السعودي لا يتسامح مع أشكال العبادة العلنية لأتباع الديانات الأخرى، ويميّز بشكل منهجي ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف"، لافتًا إلى أن "السلطات الدينية التابعة للحكومة تستخف بالتفسيرات الشيعية ومعتقداتهم وفهمهم للإسلام في البيانات والوثائق العامة".

هذا وسبق أن صنّفت "اللجنة الأميركية للحريات الدينية" السعودية مرارًا منذ عام 2004 على أنها "بلد يثير قلقا خاصا"، وهي أقسى تسمية للدول التي تنتهك الحرية الدينية.

وعلى الرغم من ذلك، لم تواجه السعودية العقوبات التي تُفرض على مثل هذه الدول بموجب "قانون الحرية الدينية الدولية" لعام 1998 لأن القانون يسمح للرئيس الأميركي بإصدار إعفاء إذا كان من شأنه أن "يخدم مقاصد قانون الحرية الدينية الدولية" أو إذا "تطلبت المصلحة العليا للبلاد ممارسة مثل هذا الإعفاء"، وقد أصدر الرئيس الأميركي اعفاءً للسعودية منذ العام 2006.
مصدر : وكالات
رقم : 976904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
2 شباط 2022
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
2 شباط 2022
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
2 شباط 2022
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
2 شباط 2022
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
1 شباط 2022
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء