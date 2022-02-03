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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 08:03

سوريا.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال في ريف إدلب الشمالي

سوريا.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال في ريف إدلب الشمالي
وقالت المصادر نقلا عن شهود عيان: "7 مروحيات عسكرية انطلقت من شرق الفرات من قاعدة أمريكية شاهدها العديد من السكان المحليين".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن "العملية تستهدف القيادي في داعش المدعو أبو حسام البريطاني"، مؤكدة إلى أن "قوات التحالف تواجه مقاومة عنيفة من مجموعات مجهولة".

وأشارت مصادر أخرى إلى "فشل الإنزال الجوي ومقتل عدد من عناصر التحالف، وأن الاشتباكات على أشدها"، منوهة إلى أن "التحالف طلب من المتحصنين بالمنازل المحاصرة إخلاءها من النساء والأطفال لأنهم سيقتحمونها".

من جهته، نفى "أبو حسام البريطاني" في فيدو بثه على مواقع التواصل أن يكون هو المستهدف بالعملية، واصفا الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـ"الكاذبة"، وأنه "وعائلته بخير، وأن هناك بعض المغرضين ممن يحاولون تشويه سمعتي، وأنني قيادي بجماعة (حراس الدين) وما إلى ذلك.. قمت بتسجيل هذا الفيديو من أجل أن أخبر الجميع الحقيقة".
رقم : 976938
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