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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 08:05
اليمن.. سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء العاصمة والمحافظة
في العاصمة صنعاء أفاد مصدر أن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين.
وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
976940
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