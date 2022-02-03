اليمن.. سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء العاصمة والمحافظة

في العاصمة صنعاء أفاد مصدر أن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين.



وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب.