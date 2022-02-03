صنعاء: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام

وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر فجر اليوم الخميس، أن مواصلة الحصار استخفاف خطير بمعاناة شعب كبير سيفضي لتداعيات لن تكون في صالح أحد.



وأشار إلى أن من المهم إنهاء الحصار والانفتاح على ما لدى القيادة في صنعاء من أفكار سلام بناءة.