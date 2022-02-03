أحدث العناوين :
سانا: ضحايا مدنيون بقصف متبادل بين القوات التركية و'قسد' بريف حلب
أين المعتقل البحريني "أحمد جعفر"؟
البرلمان الليبي يتسيّد العملية الانتقالية: نحو تكليف باشاغا رئيساً للحكومة
وفاة معتقل رأي في سجون السعودية
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
مغربيون يدشنون حملة لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 60 متر
النيابة العامة البحرينية تجدد حبس 6 أطفال للمرة السابعة
غانتس: اتخذنا قرارًا بتقوية السلطة وإضعاف حماس
النفط اليمنية تنفي إفراج العدوان عن أي سفينة وقود محتجزة
صنعاء: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
3 February 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الخميس 3 شباط 2022 ساعة 09:19
صنعاء: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام
وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر فجر اليوم الخميس، أن مواصلة الحصار استخفاف خطير بمعاناة شعب كبير سيفضي لتداعيات لن تكون في صالح أحد.
وأشار إلى أن من المهم إنهاء الحصار والانفتاح على ما لدى القيادة في صنعاء من أفكار سلام بناءة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
976947
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
2 شباط 2022
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
2 شباط 2022
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
2 شباط 2022
اقامة مجلس تابين للمرجع الراحل صافي كلبايكاني من قبل قائد الثورة الاسلامية
2 شباط 2022
اسلامي: التقنية النووية اليوم هي المحرك لتنمية البلاد
2 شباط 2022
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
1 شباط 2022
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
أحدث العناوين
سانا: ضحايا مدنيون بقصف متبادل بين القوات التركية و'قسد' بريف حلب
أين المعتقل البحريني "أحمد جعفر"؟
البرلمان الليبي يتسيّد العملية الانتقالية: نحو تكليف باشاغا رئيساً للحكومة
وفاة معتقل رأي في سجون السعودية
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
مغربيون يدشنون حملة لإنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 60 متر
النيابة العامة البحرينية تجدد حبس 6 أطفال للمرة السابعة
غانتس: اتخذنا قرارًا بتقوية السلطة وإضعاف حماس
النفط اليمنية تنفي إفراج العدوان عن أي سفينة وقود محتجزة
صنعاء: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام
معتقل الرأي السعودي داوود المرهون يعانق الحرية بعد 10 سنوات سجن
اليمن.. سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء العاصمة والمحافظة
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على برج عسكري للاحتلال قرب نابلس
سوريا.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال في ريف إدلب الشمالي
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
السلطات السعودية تواصل قمعها لعلماء الدين
نائب الرئيس الايراني : قيود كورونا ستفرض بسرعة في جميع أنحاء البلاد
الدفاع العراقية تعلن توجيه ضربة جوية وتكشف تفاصيلها
الأكثر قراءة
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
الرئيس الايراني يتسلم دعوة من أمير قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز
بالصور.. استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية الامريكية في مطار بغداد الدولي
انعزال كلي لمنطقة البقاع في شرق لبنان بسبب كثافة الثلوج
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تجري المرحلة الأخيرة من مناوراتها في خراسان
حماس تثمن جهود الجزائر لطرد الكيان من الاتحاد الإفريقي
كارثة انسانية تهدد أطفال اليمن
ردود الافعال على استهداف مطار بغداد الدولي
امیر عبداللهیان: يجب ان تتحقق مصالح ايران كاملة في قضية رفع الحظر
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
السعودية.. واستمرار حملة قمع الحريات
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تسجيل 9800 حالة إصابة بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية
الدنمارك تسحب قواتها من مالي بطلب منها
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا
المجموعة الـ 80 للقوة البحرية الايرانية تتوجه الى المياه الدولية
الاحتلال يعترف بانتهاك سيادة "دولة مجاورة"
حب الله: تأكيد خيار المقاومة سبيلا لصون المقدسات وتحرير فلسطين
الأخبار الساخنة
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
إخترنا لکم
محمد بن زايد والانخداع باللعبة الصهيونية
عقب اجتماع الكويت... کيف ستکون علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون؟
"إسرائيل" في دائرة "الفصل العنصري".. الأسباب والنتائج؟
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء