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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 11:15

النيابة العامة البحرينية تجدد حبس 6 أطفال للمرة السابعة

النيابة العامة البحرينية تجدد حبس 6 أطفال للمرة السابعة
وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تجديد حبس الأطفال الستة (بينهم ثلاثة إخوة) لمدة أسبوع.

والأطفال هم: محمد جعفر الكويتي(15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتي (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتي (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (15 سنة)، علي حسين منصور العمر (14 سنة).

وبررت النيابة العامة قبل أيام استمرارها في حبس هؤلاء الأطفال بأن تقرير أخصائية اجتماعية تابعة للداخلية سجل "وجود ميول عدوانية لدى الأطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشئة عن التمرد واللامبالاة"، بحسب تبريرها.

بينما انتقد المدير المساعد في هيومن رايتس ووتش عن حقوق الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيل فان إيسفيلد، كيفية تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في البحرين، مع استمرار احتجاز هؤلاء الأطفال الستة.

وشدد إيسفيلد على متابعة هذه القضية تحديداً من قبل المنظمة الدولية، في حال تم تجديد حبس الأطفال، وهو الأمر الذي حدث اليوم فعلا.
مصدر : وكالات
رقم : 976957
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