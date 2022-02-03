سانا: ضحايا مدنيون بقصف متبادل بين القوات التركية و'قسد' بريف حلب

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وتقارير إعلامية متطابقة أن "قصفا متبادلا بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وبين الميليشيا (قسد) استمر لعدة ساعات بوتيرة عالية منذ صباح الاربعاء ما أدى إلى سقوط عدة قذائف صاروخية ومدفعية في الأحياء السكنية بمدينة الباب".



وقالت الوكالة إن "القصف المتبادل أسفر عن استشهاد عشرة مدنيين وإصابة نحو 32 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة".



وأشارت الوكالة إلى أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للارتفاع جراء "الإصابات البليغة بين المصابين نتيجة استمرار القصف المتبادل الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها".