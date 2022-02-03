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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 12:27

روسيا تعلن وصول نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروسيا

روسيا تعلن وصول نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروسيا
سيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب، لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.

منظومة "S-400" هي جيل جديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى. مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها.

وسيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط نقل وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهامها.

وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "عزيمة الحلفاء 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
مصدر : وكالات
رقم : 976970
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