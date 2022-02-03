طالبان: اقتربنا من الاعتراف الدولي..المجتمع الدولي يريد التفاعل معنا

ولفت وزير الخارجية الافغانی أمير خان متقي، في مقابلة مع "فرانس برس"، إلى أن حكام أفغانستان الجدد يلقون ببطء قبولا دوليا. وأضاف: "فيما يتعلق بعملية الحصول على الاعتراف، اقتربنا من هذا الهدف".



وشدد على أن "هذا حقنا، حق الأفغان. سنواصل نضالنا السياسي وجهودنا حتى نحصل على حقنا".



وأشار متقي إلى أن حكومته منخرطة بنشاط مع المجتمع الدولي، وقال: "المجتمع الدولي يريد التفاعل معنا".



وتابع قائلا: "إن عدة دول تدير سفارات في كابل ومن المتوقع افتتاح المزيد قريبا"، متوقعا فتح سفارات بعض الدول الأوروبية والعربية أيضا.



من جهة أخرى، شدد متقي على أن "أي تنازلات تقدمها طالبان في مجالات مثل حقوق الإنسان ستكون بشروطها وليس نتيجة ضغوط دولية".