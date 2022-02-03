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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 19:51

23 وفاة و19123 اصابة بكورونا في الاردن

23 وفاة و19123 اصابة بكورونا في الاردن
وأفادت وكالة "عمون" الاخبارية، ان نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 28.10%، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 119935، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 262 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 147 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1109 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10%.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12%.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11813 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1146900 حالة. كما أشار إلى إجراء 68047 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14888936 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4601402، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4253842.
 
مصدر : وكالات
رقم : 977035
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