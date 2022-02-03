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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 20:02
عبد السلام يناقش مع المبعوث الأممي الوضع الإنساني في اليمن
وأكد رئيس الوفد الوطني اليمني أنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الانساني المتفاقم في اليمن وأهمية رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني.
وأضاف عبد السلام أن اللقاء ناقش أيضا وقف العدوان ومعالجة آثاره والاسراع في تحريك ملف الأسرى والمفقودين.
مصدر :
وكالات
رقم :
977040
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