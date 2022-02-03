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الخميس 3 شباط 2022 ساعة 20:35

تركيا تؤكد أنها لن تتراجع عن صفقات السلاح مع أوكرانيا

تركيا تؤكد أنها لن تتراجع عن صفقات السلاح مع أوكرانيا
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الخميس، إن أنقرة لا توقع اتفاقيات تعاون استهدافا لدول أخرى.

وأكد المسؤول التركي في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أن "روسيا من أولى الدول التي تعلم هذا".

وشدد على أن الاتفاقيات التي عقدت أو سوف تعقد في المستقبل مع أوكرانيا "ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن أنقرة سعت لاستخدام علاقاتها عبر عرض الوساطة بين الجانبين لنزع فتيل الأزمة الأخيرة.

وتتزامن تصريحات المسؤول التركي مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، أن كييف وأنقرة ستوقعان اتفاقية لإنشاء مصنع للطائرات دون طيار في بلاده.

يأتي هذا في الوقت يقوم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة لكييف، اليوم الخميس، استجابة لدعوة من نظيره فلاديمير زيلينسكي.
مصدر : وكالات
رقم : 977052
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