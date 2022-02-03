حشود غفيرة تشيع آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني

تم صباح اليوم الخميس تشييع جثمان المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله كلبايكاني في مدينة النجف الاشرف بالعراق.



وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والايرانيين ومسؤولي محافظة النجف الاشرف والدبلوماسيين الايرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين.



وانطلقت مراسم التشييع من مسجد الشيخ الطوسي نحو مرقد امير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) حیث تم طواف جثمان المرجع الراحل حول الضريح الطاهر.



وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح أمس الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الايراني قبل وصوله اليوم الى النجف الأشرف عبر مطارها الدولي.



وبناء على ما اعلنته اسرة المرجع الراحل سيتم نقل جثمانه الى مدينة كربلاء المقدسة ليدفن فيها وفقا لوصيته في الحرم الحسيني الشريف.



وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 اعوام بعد صراع مع المرض.



وفي هذاالصدد قدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باسمه وباسم الشعب البحراني تعازيه لمقام الإمام المهدي «عج»، ولقائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي، والمراجع العظام والحوزات العلمية والشعب الإيراني برحيل المرجع سماحة آية الله الشيخ صافي الكلبايكاني.



وقال في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بطاقة التعزية إن المرجع الراحل كان سندًا للثورة الإسلامية، وركنًا من أركان العلم في الحوزات العلمية؛ ومعلمًا ومربيًا ومجاهدًا ومشعلًا من مشاعل علوم أهل البيت «ع»، ومدافعًا عن الدين المحمدي الأصيل، ورافعًا راية الذود عن المذهب الذي خسر برحيله علمًا من أعلامه المخلصين.



وسأل الله تعالى أن يحشر سماحته مع محمد وآل محمد الطيبين الأطهار«ع»، ويكتب له الدرجة الرفيعة والمكانة العظيمة، وأن يمن على أهله ومحبيه بالصبر والسلوان.



ومن جهتها نعت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" آية الله لطف الله صافي الكلبايكاني، وأكد برحليه خسر العالم الإسلامي والحوزارت العلمية عالما وفقيها مقتدرا.



وجاء في في بيان: لقد خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية قامة شامخة وعالما وفقيها مقتدرا برحيله، بعد عمر مديد قدم خلاله إنجازات علمية كبيرة ‏من مؤلفات فقهية ودينية وفكرية، مضافا الى إشرافه على تربية وتدريس عدد كبير من العلماء، كما كانت ‏مشاركاته مهمة وفاعلة منذ قيام الجمهورية الاسلامية من خلال عمله في مجلس خبراء الدستور الذي تشكل في ‏بداية انتصار الثورة الإسلامية في ايران وكان عضوا لدورتين في مجلس صيانة الدستور.



إننا في حزب الله إذ نعبّر عن حزننا لفقدان هذا المرجع الكبير، نتقدم من مولانا صاحب العصر ‏والزمان(عج) بآيات العزاء وبالمواساة من المراجع العظام ومن سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) ‏ولعائلة الراحل الكريمة ولكل أهل العلم في الحوزات العلمية، ونسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الوارفة انه سميع ‏مجيب.



وقد توفي المرجع الديني «آية الله لطف الله صافي كلبايكاني» إثر نوبة قلبية ألمت به منتصف ليلة الإثنين- الثلاثاء الماضي بعد فترة من المرض عن عمر يناهز 103 أعوام قضاها في خدمة الدين والعلم، إذ كان عضوًا في مجلس خبراء القيادة وعضوًا في مجلس صيانة الدستور وأمينه بقرار من الإمام الخميني الراحل.