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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 08:32

ماكينزي: إيران ما زالت التهديد المركزي للولايات المتحدة

ماكينزي: إيران ما زالت التهديد المركزي للولايات المتحدة
ولفت ماكينزي الى أن "ايران هي التهديد المركزي على منطقة عمليات القيادة المركزية الوسطى، ومازالت تحاول توجيه ضربات للولايات المتحدة تحت مستوى ما تعتقده انه يثير ردة فعل اميركية".

وزعم قائد القيادة المركزية الاميركية ان "القائد الجديد للحرس الثوري (قوة القدس) ليس قادرا على فرض سيطرته على وكلائه في المنطقة بالمستوى الذي كان عليه سابقه قاسم سليماني".

وكشف قائدة القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي، أن "غارة أطمة شمالي سوريا كان هدفها القبض على زعيم داعش، الذي مازال الاكثر خطرا على الولايات المتحدة من بين المجموعات الارهابية، وخطره لم ينته بعد وبعيد عن الانتهاء"، وأضاف: "نية تنظيم الدولة في الحاق الاذى بنا قائمة بقوة بالرغم من ان مقتل زعيمه قد قوض ذلك".

وأوضح أن "زعيم داعش الذي قُتل كان مهما في العمل خلف الكواليس ولم يكن بارزا مثل ابو بكر البغدادي، والتفجير الناتج عن سترة زعيم تنظيم الدولة الانتحارية كان اقوى من المعدل وتسبب في اندفاع الجثث من النوافذ، وتم اخلاء عشرة اشخاص من المبنى وتركوا بامان بالقرب من موقع العملية".

وأضاف: "طالبان ليسوا اصدقاء لتنظيم الدولة ولكننا لا نعلم ان كانوا يستطيعون احتوائهم في افغانستان".
مصدر : وكالات
رقم : 977102
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