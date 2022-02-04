حماس: ما تقوم به إيران من دعم للمقاومة يستوجب الشكر

وعدّت الحركة في بيان لها "هذا السلوك منافيا لقيم شعبنا الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط".



وأردفت: "ليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة لإخواننا من العرب والمسلمين".



وأكد البيان أن "ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير".



وختم بالقول: "ستبقى حماس وفية لكل مَن يدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ولكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي لم تدخر جهدا لدعم قضيتنا".