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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 08:45

حذف عبارة "لا اله الا الله" من العلم السعودي

حذف عبارة "لا اله الا الله" من العلم السعودي
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الاميركية ان غالبية اعضاء مجلس الشورى السعودي صوتوا على حذف عبارة " لا اله الا الله " من العلم السعودي وكذلك تغيير النشيد الوطني للبلاد.

من جانبه قال موقع "انديبندنت العربي" ان تصويت مجلس الشورى السعودي على تغيير علم البلاد ورفع ذلك الى الملك سلمان للمصادقة عليه أثار غضب المواطنين السعوديين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل واسع.

وقد رفض هؤلاء المواطنون السعوديون تغيير العلم والنشيد الوطني وظهرت تغريدات على التويتر حذرت من ان التغيير سيطال شكل العلم وحتى لونه وبشكل كامل.

وقال موقع "اينديبندنت العربي" ان هذا الغضب في الاوساط الشعبية دفع بعضو مجلس الشورى وأحد مقترحي قانون تغيير العلم "سعد بن صليب العتيبي" الى تقديم ايضاحات وتبريرات في وسائل الاعلام متذرعا بأن شكل العلم ومحتواه يعود الى 50 عاما مضت وهو يحتاج الى "الاصلاح" حسب تعبيره.
رقم : 977109
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