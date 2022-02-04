غضب مسؤولة أميركية بسبب ادراجها على قائمة العقوبات الايرانية

وقالت هيلي، التي كانت ايضا من دعاة ورواد تشديد الضغوط والحظر الاقتصادي على ايران في ادارة دونالد ترمب، في مقال صحفي نشرته الأربعاء ان ايران تستهدف الأميركيين كأمثالي لكن ادارة بايدن لاتقوم بفعل شيء حيال ذلك.



واعربت هيلي عن غضبها ايضا من ارتفاع حجم صادرات النفط الايرانية وعدم نجاعة الحظر النفطي الاميركي المفروض على ايران، وحملت ادارة جو بايدن مسؤولية ما اسمته "الاستنكاف عن تنفيذ العقوبات"، حسب تعبيرها.



ووصفت هيلي صادرات النفط الايرانية الى دول العالم والصين على وجه الخصوص بأنها تدل على "ضعف خطير" في ادارة بايدن، وقالت ان الصين ستستورد كمية نفط أكبر من العام الماضي من ايران بالتأكيد، ودعت هيلي الادارة الاميركية الحالية الى فرض ما اسمته بـ " حظر وعقوبات أقوى من الحظر الحالي على ايران".