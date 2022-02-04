الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 08:46

غضب مسؤولة أميركية بسبب ادراجها على قائمة العقوبات الايرانية

غضب مسؤولة أميركية بسبب ادراجها على قائمة العقوبات الايرانية
وقالت هيلي، التي كانت ايضا من دعاة ورواد تشديد الضغوط والحظر الاقتصادي على ايران في ادارة دونالد ترمب، في مقال صحفي نشرته الأربعاء ان ايران تستهدف الأميركيين كأمثالي لكن ادارة بايدن لاتقوم بفعل شيء حيال ذلك.

واعربت هيلي عن غضبها ايضا من ارتفاع حجم صادرات النفط الايرانية وعدم نجاعة الحظر النفطي الاميركي المفروض على ايران، وحملت ادارة جو بايدن مسؤولية ما اسمته "الاستنكاف عن تنفيذ العقوبات"، حسب تعبيرها.

ووصفت هيلي صادرات النفط الايرانية الى دول العالم والصين على وجه الخصوص بأنها تدل على "ضعف خطير" في ادارة بايدن، وقالت ان الصين ستستورد كمية نفط أكبر من العام الماضي من ايران بالتأكيد، ودعت هيلي الادارة الاميركية الحالية الى فرض ما اسمته بـ " حظر وعقوبات أقوى من الحظر الحالي على ايران".    
رقم : 977110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
3 شباط 2022
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
3 شباط 2022
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
3 شباط 2022
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
2 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا