صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت

وقال الغماري إنّ "7 سنوات من العدوان والحصار كانت حافلة بالكثير من الإنجازات والانتصارات التي حققتها القيادة العليا والشعب اليمني"، لافتاً إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية شهدت نقلة نوعية في مختلف جوانب التصنيع العسكري المتطور".



وأشار إلى أنّ "أسلحة الردع الاستراتيجية اليمنية غيرّت موازين القوى اليوم لصالح اليمن"، مؤكداً أنّ "الصواريخ والطائرات المسيرة باتت تحقق ضربات دقيقة ومؤلمة في عمق دول العدوان".



يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، جدّد في وقتٍ سابق تحذيره لدولة الإمارات في تغريدة كتب فيها: "‏‎أكسبو.. لكي تكون آمناً... نكرّر النصح".



وكان سريع أعلن أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق الإمارات، وذلك بعد عملية إعصار اليمن الثانية، وقبلها الأولى.



وعلّق الناطق باسم حكومة صنعاء، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، على تحذيرات الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية للإمارات بقوله: "‏من البديهي أن للتحذير الجديد للناطق باسم الجيش اليمني دلالاته العملية، وأن العدو ‎الإماراتي ومن يدفع به سيتحمّلون التبعات المستقبلية".