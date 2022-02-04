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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 09:16

تطوير صناعة الفضاء الايراني كما يرويها وزير الاتصالات

تطوير صناعة الفضاء الايراني كما يرويها وزير الاتصالات
وفي تصريح ادلى به للتفلزيون الايراني مساء الخميس اشار زارع بور الى ان ايران اصبحت منذ اكثر من عقد من الزمن ضمن الدول المالكة لتكنولوجيا صنع واطلاق الاقمار الصناعية وقال: ان برنامجنا يتضمن وضع الاقمار الصناعية بزنة 100 كغم في المدار الارضي المنخفض "ليو" على بعد 500 كم من سطح الارض وقد وصلنا في اخر اطلاق الى مسافة 470 كم لكننا لم نصل الى السرعة اللازمة لوضع القمر الصناعي في المدار.

واضاف: ان الحاجة تتطلب في العالم عادة القيام بما بين 10 الى 12 عملية اطلاق للصاروخ الحامل للاقمار الصناعية لايصال القمر الصناعي الى النقطة المطلوبة وقد قمنا نحن بـ 7 عمليات اطلاق لغاية الان ولا بد من تحقيق هذا الهدف في المستقبل.

واعتبر الصناعة الفضائية من اكثر الصناعات تطورا في العالم واضاف: لقد تمكنا من توطين القمر الصناعي والصاروخ الحامل له وان هذه الجهود يجب ان تتقدم الى الامام بسرعة اكبر.

واوضح بان البرنامج الجديد للبلاد في مجال الفضاء للاعوام العشرة القادمة يتضمن الوصول الى المدار الارضي المتزامن "جيو" (على بعد اكثر من 35 الف كم من سطح الارض) وقال: ان هدفنا هو ان نصل الى المدار "جيو" وقمنا بتنظيم برنامج لفترة 8 اعوام لتحقيق هذا الهدف.

واضاف: لقد بدأنا العمل من المدار "ليو" (لغاية 2000 كم من سطح الارض) وسيكون العام القادم عام تثبيت القمر الصناعي في هذا المدار.
رقم : 977116
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