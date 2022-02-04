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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 12:48

الرئيس الروسي يكشف عن صفقة غاز ضخمة مع الصين

الرئيس الروسي يكشف عن صفقة غاز ضخمة مع الصين
وقال الرئيس الروسي: "أعد مسؤولو النفط لدينا (روسيا) حلولا جديدة جيدة جدا لتوريد موراد الطاقة إلى جمهورية الصين الشعبية، أعني عقدا جديدا لتوريد الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى لروسيا بحجم 10 مليارات متر مكعب سنويا".

وأضاف بوتين: "اكتسبت العلاقات بين روسيا والصين طابعا غير مسبوق، حيث تدعم الدولتان تنمية بعضهما البعض".

ووصل الرئيس الروسي إلى بكين اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف إلى أن روسيا والصين تخططان لتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، وخاصة في مجال الغاز، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه خلال الزيارة سيتم تبني حزمة واسعة من الوثائق يتجاوز عددها 15 اتفاقية.

ووصف أوشاكوف سوق الغاز الصينية بأنه "أكثر الأسواق الواعدة والمتطورة ديناميكيا في العالم". أما ما يتعلق بالتجارة بين البلدين، فأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بمقدار الثلث العام الماضي وصعد إلى مستوى قياسي جديد 140 مليار دولار.

وشدد على أن روسيا والصين تواصلان العمل نحو زيادة حجم التجارة إلى 200 مليار دولار سنويا، وهو هدف وضعه رئيسا روسيا والصين.
مصدر : وكالات
رقم : 977134
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