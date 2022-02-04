الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 16:52

خطيب صلاة جمعة طهران: الثورة الاسلامية فريدة من نوعها

خطيب صلاة جمعة طهران: الثورة الاسلامية فريدة من نوعها
وهنأ خطيب صلاة الجمعة بطهران اية الله صديقي ذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واضاف ان الثورة الاسلامية في ايران تتميز بخصائص تركت تاثيرها على العالم وغير التاريخ والمناسبات الدولية.

وتابع قائلا نحن اليوم نمتلك القوة وتمكنا من احتجاز سفينة بريطانية والقاء القبض على جنود امريكية واسقاط مسيرة امريكية ونقدم الدعم لجبهة المقاومة في لبنان واليمن.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الى موضوع الاقتصاد المقاوم ولفت الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية دعا المسؤولين الى الاهتمام بالاقتصاد المقاوم.

واعتبر اقتدار ايران ومكانتها على الصعيد الدولي وثقلها الاقليمي الى جانب الشباب الايرانيين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية والاساتذة كنزا للبلاد.
رقم : 977174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
3 شباط 2022
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
3 شباط 2022
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
3 شباط 2022
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا