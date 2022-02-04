المتحدث باسم الحكومة الايرانية: تبدل الحكومات الأميركية لا يغير نهجها

وقال بهادري جهرمي اليوم الجمعة في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن رفض الولايات المتحدة لاصدار سمة دخول لفريق المصارعة الايراني برهن على أن تبدل الحكومات، لن يغير شيئا في نهج الحكومة الأميركية في معاداة الشعوب.



وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الايراني للمصارعة في مباريات المصارعة في الولايات المتحدة الأميركية إلا أن رفض الادارة الأميركية بمنح تأشيرة الدخول للفريق منعه من المشاركة، وكان رئيس اتحاد المصارعة الإيراني علي رضا دبير قد صرح يوم أمس الخميس في رسالة إلى رئيس الاتحاد الأميركي للمصارعة: ألغيت زيارة الفريق الإيراني للمصارعة الحرة إلى هذا البلد بسبب عدم اعطاء تأشيرات له.