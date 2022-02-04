الصدر يدعو لعدم التصويت لمرشح الرئاسة بهذه الحالة..

اسلام تايمز (العراق) - دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى عدم التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية في حال عدم استيفائه للشروط.