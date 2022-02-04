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الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 20:08
الصدر يدعو لعدم التصويت لمرشح الرئاسة بهذه الحالة..
وقال الصدر في تدوينة على تويتر ، "اذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف "بل مطلقا" لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط.. فادعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".
وتابع، "فنحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم"
مصدر :
وكالات
رقم :
977214
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