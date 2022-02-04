الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 20:10

"أمنستي" تتعهد بمواصلة فضح الفصل العنصري الإسرائيلي

"أمنستي" تتعهد بمواصلة فضح الفصل العنصري الإسرائيلي
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار خلال لقائها ووفد مرافق، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مدينة رام الله، إن "إسرائيل رفضت أي نقاش حول التقرير، لكن نحن سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الذي ترتكبه".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس، استمع إلى "شرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة الثلاثاء، حول ارتكاب "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته".

وقالت كالامار، وفق الوكالة: "تلقينا دعوة من الرئيس عباس لتقديم تقرير عن العمل الذي قمنا به، والتقرير الذي أعددناه حيث قدمنا شرحا حول نظام الفصل العنصري الذي أوجدته السلطات الإسرائيلية، وجرائم الفصل العنصري".

وأضافت: "جرى نقاش معمق حول ما نقوم به من عمل أمام كل العالم لإنهاء الفصل العنصري".

وفي ردها حول الخطوات المقبلة، قالت كالامار، إن "نشر التقرير كان الخطوة الأولى ونحن أعضاء في 70 منظمة دولية، وهذه المنظمات ستعمل لدى حكوماتها لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي كرسته إسرائيل".

وأردفت كالامار: "لدينا عمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ولدينا التزام بعمل كل ما هو ممكن من المنظمات الدولية لفضح ممارسات الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

بدوره، أعرب عباس، عن "تقديره للجهد الكبير الذي قامت به منظمة العفو الدولية عبر عدة سنوات وإصدار تقريرها، الذي اتهم "إسرائيل"، بأنها دولة فصل عنصري".

ولفت عباس، إلى أن دولة فلسطين "ستتابع مع جميع دول ومنظمات العالم من أجل شرح ما جاء في هذا التقرير وتنفيذ إجراءات تحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ونيل الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال".

ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، وفصائل المقاومة بتقرير "أمنستي"، الذي اتهم "إسرائيل" بأنها دولة "فصل عنصري".

وبيّن التقرير الذي نشرته المنظمة الثلاثاء، "بالتفصيل"، كيف أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه.

وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
رقم : 977215
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
3 شباط 2022
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
3 شباط 2022
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
3 شباط 2022
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا