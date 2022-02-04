الاميركان: فقدنا الردع امام ايران

واضاف كانيل ان أميركا فقدت ردعها امام ايران، زاعما ان "سبب ذلك يعود الى ما أسماه عدم الرد على هجمات الحركات الموالية لايران في المنطقة على القوات الاميركية، وهذا ما زاد من المخاطر التي تهدد الكوادر الاميركية بشكل ملموس".



وكان كانيل من الحلقة المقربة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وسياسته المعادية لايران ومن الداعين الى الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وممارسة سياسة أقصى الضغط ضد ايران.



وتابع كانيل ان "استراتيجية ايران هي طرد اميركا من الشرق الأوسط وان الانسحاب الاميركي من افغانستان تسبب بمضاعفة الجهود الايرانية"، حسب قوله.



هذا ولم يشر هذا المسؤول الاميركي الى جرائم القوات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط والسياسات التدميرية التي تتبعها واشنطن في هذه المنطقة ضد شعوبها وحقوقهم ومصالحهم ما يستدعي رد الدول المستقلة والشعوب الحرة على انتهاك سيادتهم ومصالحهم.