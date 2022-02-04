الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 20:28

الاميركان: فقدنا الردع امام ايران

الاميركان: فقدنا الردع امام ايران
واضاف كانيل ان أميركا فقدت ردعها امام ايران، زاعما ان "سبب ذلك يعود الى ما أسماه عدم الرد على هجمات الحركات الموالية لايران في المنطقة على القوات الاميركية، وهذا ما زاد من المخاطر التي تهدد الكوادر الاميركية بشكل ملموس".

وكان كانيل من الحلقة المقربة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وسياسته المعادية لايران ومن الداعين الى الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وممارسة سياسة أقصى الضغط ضد ايران.

وتابع كانيل ان "استراتيجية ايران هي طرد اميركا من الشرق الأوسط وان الانسحاب الاميركي من افغانستان تسبب بمضاعفة الجهود الايرانية"، حسب قوله.

هذا ولم يشر هذا المسؤول الاميركي الى جرائم القوات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط والسياسات التدميرية التي تتبعها واشنطن في هذه المنطقة ضد شعوبها وحقوقهم ومصالحهم ما يستدعي رد الدول المستقلة والشعوب الحرة على انتهاك سيادتهم ومصالحهم.
رقم : 977218
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
3 شباط 2022
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
3 شباط 2022
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
3 شباط 2022
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا