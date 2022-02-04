الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 شباط 2022 ساعة 21:42

موسكو: نشعر بخيبة أمل من رد الغرب على مطالبنا الأساسية في مجال الأمن

موسكو: نشعر بخيبة أمل من رد الغرب على مطالبنا الأساسية في مجال الأمن
وقال المصدر مساء اليوم الجمعة، إن سلسلة الاتصالات ستستمر في الوقت القريب"، مشددا مع ذلك على أنه "لا توجد حاليا اتفاقات دقيقة حول المواعيد والمستوى" للمحادثات المرقبة.

وأشار المتحدث إلى أن موسكو تشعر بـ"خيبة أمل" من رد فعل الغرب على مطالبها الأساسية في مجال الأمن لأنه "لا يوجد أي تحرك في اتجاه روسيا".

وأضاف المصدر الدبلوماسي: "من الصعب القول إن الغرب قام بخطوة حقيقية تجاهنا... لكن تم الإعراب عن اهتمام بمواصلة الحوار، وهو أمر إيجابي بحد ذاته".

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب الحكومة الروسية، أولا "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

وثالثا ترتكز المقترحات الروسية على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية".

وعقدت الأطراف المعنية عدة محادثات حول هذا الملف على مستويات مختلفة، وفي 26 يناير سلم كل من الولايات المتحدة والناتو ردهما بشكل خطي لموسكو، حيث أكدا رفض وقف "سياسة الأبواب المفتوحة" لحلف شمال الأطلسي.
مصدر : وكالات
رقم : 977228
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
قائد الثورة : قوة الوعي والعزيمة الراسخة خصلتان بارزتان في شخصية حمزة (ع)
3 شباط 2022
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
3 شباط 2022
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف
3 شباط 2022
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
اسرار الساعات الاولى لانهيار نظام الشاه في كيان الاحتلال
3 شباط 2022
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
3 شباط 2022
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين
3 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا