بنس: ترامب كان مخطئا حول قدرتي على إلغاء نتائج الانتخابات

وقال بنس الجمعة في تصريحات: "الرئيس ترامب قال إنّه كان لي الحقّ في قَلب (نتيجة) الانتخابات، لكنّ الرئيس ترامب مخطئ".



وأضاف "لم يكن لديّ الحقّ في قلب نتيجة الانتخابات"، مشددا على أن "الرئاسة ملك للشعب الأمريكي وللشعب الأمريكي وحده".



ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي يؤكد أن بنس بصفته نائبا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق في الكونغرس على فوز جو بايدن في 6 يناير 2021.



وكان آلاف من مناصري ترامب اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وأجبروا بنس، الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء.



وبنس وترامب مرشحان محتملان للرئاسة في انتخابات عام 2024، ويُنظر إلى خلافاتهما العلنيّة على أنّها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.



ويكرر ترامب مزاعمه بأن الانتخابات "سُرقت" منه وبأن عمليات تزوير شابتها، من دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك. وقال في بيان نهاية الأسبوع الماضي إنّ بنس "كان بإمكانه أن يقلب نتيجة الانتخابات".