غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء

وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية أثناء شن مقاتلات التحالف 4 غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلات ما زال مستمرا.



واعلنت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من العاصمة.