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السبت 5 شباط 2022 ساعة 09:15
غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء
وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية أثناء شن مقاتلات التحالف 4 غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلات ما زال مستمرا.
واعلنت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من العاصمة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
977285
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