هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب أفغانستان

ويقع مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية. وأشار علماء الزلازل إلى أن المركز يقع على عمق 209 كيلومترات.



ولم ترد حتى الآن معلومات عن ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية