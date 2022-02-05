الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 شباط 2022 ساعة 11:07

مستوطنون يلوثون عمدا نبع مياه بنابلس بمواد ذات رائحة كريهة

مستوطنون يلوثون عمدا نبع مياه بنابلس بمواد ذات رائحة كريهة
وقال الناشط بشار القريوتي للوكالات، إن “مستوطنين استغلوا ذهاب الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة، واقتحموا نبع مياه بقرية قريوت جنوبي محافظة نابلس شمال الضفة”.

وأوضح أن “المستوطنين دخلوا إلى المنطقة وكسروا قفل باب النبع وخلعوا السياج المحيط به و لوثوا المياه عمدا بمواد ذات رائحة كريهة، حتى لا تصلح المياه للزراعة أو الشرب”.

 وأضاف: “أهالي القرية قاموا بترميم نبع المياه وإنشاء مشروع زراعي في الأراضي المحيطة به، للحفاظ عليه من محاولات المستوطنين المستمرة للسيطرة عليه”.

وزاد قائلًا: “سيقوم الأهالي بسحب المياه وتعقيمها، وفي حال استمرار الاعتداء عليه سيقومون بأداء صلاة الجمعة كل أسبوع عند النبع لمنع المستوطنين من الاقتراب منه”.

وعلى صعيد متصل، أوضحت محافظة سلفيت الفلسطينية، في بيان، أن مستوطنين أقدموا على اقتلاع وتكسير نحو 40 شجرة زيتون في بلدة ياسوف، و50 شتلة زراعية بمحافظة سلفيت، شمالي الضفة.

وأضاف البيان أن المستوطنين اقتلعوا وكسروا حوالي 40 شجرة زيتونة أعمارها تتراوح بين 5 و7 سنوات، في أرض تبلغ مساحتها دونمين (الدونم ألف متر) وتم استصلاحها وزراعتها بالزيتون بعد اقتلاع عشرات الأشجار منها العام الماضي.

وتابع: “المستوطنين اقتلعوا أيضا 50 شتلة عنب من أرض مواطن فلسطيني في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، وقاموا بإلقاء الشتلات في مياه الصرف الصحي”، حسب البيان ذاته. 

وفي الآونة الأخيرة، تضاعف معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات والمزارع، فيما يقول الفلسطينيون إن تلك الممارسات ترتكب على مرأى من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.
مصدر : وكالات
رقم : 977302
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
5 شباط 2022
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
4 شباط 2022
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
صفعة روسيّة لـ"إسرائيل" في سوريا
4 شباط 2022
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
السيد الحوثي: أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن
3 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟